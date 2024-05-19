平和屋-こころ店■訪問着　刺繍　舞扇草花文　金銀彩　着丈153cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-br5004

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈153cm（肩から）

裄丈63cm

袖丈47cm　縫込み5.5cm

袖幅32cm

前幅24cm

後幅30cm



着物縫いこみ

内揚げ6cm





お袖側約3.5cm　身頃側約4cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は接写画像のように衿山に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。









商品の説明

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