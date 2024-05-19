平和屋-こころ店■訪問着 刺繍 舞扇草花文 金銀彩 着丈153cm 裄丈63cm 正絹 逸品 A-br5004

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈153cm（肩から）



裄丈63cm



袖丈47cm 縫込み5.5cm



袖幅32cm



前幅24cm



後幅30cm







着物縫いこみ



内揚げ6cm







裄



お袖側約3.5cm 身頃側約4cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は接写画像のように衿山に薄い汚れがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



