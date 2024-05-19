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平和屋-こころ店■上質な紬 亀甲文 着丈165cm 裄丈65.5cm 正絹 逸品 B-ey5163
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￥1378税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈165cm（肩から）
裄丈65.5cm
袖丈48.5cm 縫込み3cm
袖幅33cm
前幅24.5cm
後幅29.5cm
着物縫いこみ
内揚げ0cm
裄
お袖側約2cm 身頃側約1cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は接写画像のように上前おくみ・上前・衿・胴裏に薄い汚れがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
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