平和屋-こころ店■上質な紬 亀甲文 着丈165cm 裄丈65.5cm 正絹 逸品 B-ey5163

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈165cm（肩から）



裄丈65.5cm



袖丈48.5cm 縫込み3cm



袖幅33cm



前幅24.5cm



後幅29.5cm







着物縫いこみ



内揚げ0cm







裄



お袖側約2cm 身頃側約1cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は接写画像のように上前おくみ・上前・衿・胴裏に薄い汚れがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



