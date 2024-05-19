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新品★Aveniretoile★アベニールエトワール★ロングコート★グレー★花柄

Aveniretoile

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商品の詳細

アベニールエトワールのコートです。

裏地がオリジナルの花柄プリントです。

サイズ；34

着丈；約92.3cm
袖丈；約59cm
身幅（脇下）；約42.5cm
若干の誤差はご容赦ください。


素材；毛100％

　　
カラー；チャコールグレー

定価75000円で購入しました。

新品・未使用、タグ付きです。











商品の説明

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