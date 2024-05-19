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新品★Aveniretoile★アベニールエトワール★ロングコート★グレー★花柄
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￥19040税込
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商品の詳細
裏地がオリジナルの花柄プリントです。
サイズ；34
着丈；約92.3cm
袖丈；約59cm
身幅（脇下）；約42.5cm
若干の誤差はご容赦ください。
素材；毛100％
カラー；チャコールグレー
定価75000円で購入しました。
新品・未使用、タグ付きです。
商品の説明
新品★Aveniretoile★アベニールエトワール★ロングコート★グレー★花柄
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