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ティファニー SV925 ラブ＆キス リング 9号[g447-6］
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￥3724税込
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商品の詳細
商品ランクAランク
材質 SV925
サイズ ９号
重さ 約4.3ｇ
幅 約10.3ｍｍ
商品詳細
TIFFANYのラブ＆キスリングです。
新品仕上げ済み。
（＾＾）
1年前くらいにオークションサイトで購入しました。
□商品ランク
［N］新品およびその同等品であり、瑕疵がなく非常にきれいな状態
［S］ほぼ瑕疵がなく、きれいな状態
［A］使用感が少ない状態
［B］使用感があるもの
［C］使用感が非常に強いもの、明らかな汚破損箇所が存在するもの、リペアが必要なもの
商品の説明
ティファニー SV925 ラブ＆キス リング 9号[g447-6］ - リング(指輪)
ティファニー SV925 ラブ＆キス リング 9号[g447-6］ - リング(指輪)
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