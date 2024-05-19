huawei freebuds pro

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商品の詳細

ファーウェイのハイエンド、ノイズキャンセリングイヤホンです。
今年の2月ごろに購入しました。
シリコンケースをつけて使用していましたので、目立った大きなキズはないと思います。
グローバル版です。
付属品完備、シリコンケース付き


商品の説明

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