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新品未開封 motorola edge20 fusion エレキグラファイト
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新品未開封 motorola edge20 fusion エレキグラファイト

Motorola

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新品未開封 motorola edge20 fusion エレキグラファイト
新品未開封 motorola edge20 fusion エレキグラファイト
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商品の詳細

新品未開封
motorolaedge20fusionエレキグラファイト
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ブランド名：モトローラ
シリーズ名：MOTOROLA
メーカー型番：PARF0005JP
発売年月日：2021/10/22
代表カラー：BLACK
情報端末シリーズ：motorolaedge
機種・対応機種：motorolaedge20fusion
ストレージ容量合計：128.0GB
OS種類：ANDROID
バッテリー容量：5.0Ah
メモリ容量（RAM）：6.0GB
本体横幅：76.0mm
本体高さ：166.0mm
本体重量：185.0g
SIMフリー：有
防滴・防水機能：防沫
Bluetooth対応：有
カラー：エレキグラファイト
CPU周波数：2.4GHz

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#スマートフォン本体

商品の説明

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