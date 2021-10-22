新品未開封 motorola edge20 fusion エレキグラファイト

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motorolaedge20fusionエレキグラファイト

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ブランド名：モトローラ

シリーズ名：MOTOROLA

メーカー型番：PARF0005JP

発売年月日：2021/10/22

代表カラー：BLACK

情報端末シリーズ：motorolaedge

機種・対応機種：motorolaedge20fusion

ストレージ容量合計：128.0GB

OS種類：ANDROID

バッテリー容量：5.0Ah

メモリ容量（RAM）：6.0GB

本体横幅：76.0mm

本体高さ：166.0mm

本体重量：185.0g

SIMフリー：有

防滴・防水機能：防沫

Bluetooth対応：有

カラー：エレキグラファイト

CPU周波数：2.4GHz



#モトローラ

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