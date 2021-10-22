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新品未開封 motorola edge20 fusion エレキグラファイト
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商品の詳細
新品未開封
motorolaedge20fusionエレキグラファイト
一括購入残債なし
初期不良の際はメーカーへ
値引きには対応しておりません。
ブランド名：モトローラ
シリーズ名：MOTOROLA
メーカー型番：PARF0005JP
発売年月日：2021/10/22
代表カラー：BLACK
情報端末シリーズ：motorolaedge
機種・対応機種：motorolaedge20fusion
ストレージ容量合計：128.0GB
OS種類：ANDROID
バッテリー容量：5.0Ah
メモリ容量（RAM）：6.0GB
本体横幅：76.0mm
本体高さ：166.0mm
本体重量：185.0g
SIMフリー：有
防滴・防水機能：防沫
Bluetooth対応：有
カラー：エレキグラファイト
CPU周波数：2.4GHz
#モトローラ
#PARF0005JP
#スマホ/家電/カメラ
#スマートフォン/携帯電話
#スマートフォン本体
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一括購入残債なし
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ブランド名：モトローラ
シリーズ名：MOTOROLA
メーカー型番：PARF0005JP
発売年月日：2021/10/22
代表カラー：BLACK
情報端末シリーズ：motorolaedge
機種・対応機種：motorolaedge20fusion
ストレージ容量合計：128.0GB
OS種類：ANDROID
バッテリー容量：5.0Ah
メモリ容量（RAM）：6.0GB
本体横幅：76.0mm
本体高さ：166.0mm
本体重量：185.0g
SIMフリー：有
防滴・防水機能：防沫
Bluetooth対応：有
カラー：エレキグラファイト
CPU周波数：2.4GHz
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商品の説明
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