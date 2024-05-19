極美品★MINK　ミンク　本毛皮コート　ブラウン　毛質艶やか・柔らか◎

商品の詳細

商品の詳細

【ブランド】

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【サイズ】

【表記】-



【実寸】身幅：約54cm 着丈：約65cm 肩幅：約40cm 袖丈：約57cm



【仕様】フック3、肩パッド有り



【コンディションランク】

SA



【ランク\t基準】

S…未使用品(弊社の検品基準による)

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SA…極美品…数回使用した程度の未使用品に近い、非常に状態の良い綺麗なUSED品

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A…美品…使用回数が少なく、全体的に状態の良い綺麗なUSED品

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AB…良品・比較的良品…多少の使用感はありますが、それ以外に問題のない状態のUSED品

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B…スレや汚れ等の使用感はありますが、まだまだ使用可能なUSED品

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BC…ランクBよりも使用感の目立つUSED品

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C…難あり・ジャンク品…使用に支障のきたすUSED品

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【コンディション】

※裏地部分に若干のスレがございます。



【カラー】

ブラウン



【素材】

ミンク



【コメント】

☆天然素材特有の若干の臭い、毛グセや毛の抜け落ち、色ムラがございます事をご了承下さい。



☆気に入って頂けた方は是非この機会に。