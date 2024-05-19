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極美品★MINK　ミンク　本毛皮コート　ブラウン　毛質艶やか・柔らか◎

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商品の詳細

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【ブランド】
-

【サイズ】
【表記】-

【実寸】身幅：約54cm　着丈：約65cm　肩幅：約40cm　袖丈：約57cm

【仕様】フック3、肩パッド有り

【コンディションランク】
SA

【ランク\t基準】
S…未使用品(弊社の検品基準による)
――――――――――――――――――――――――――――
SA…極美品…数回使用した程度の未使用品に近い、非常に状態の良い綺麗なUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
A…美品…使用回数が少なく、全体的に状態の良い綺麗なUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
AB…良品・比較的良品…多少の使用感はありますが、それ以外に問題のない状態のUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
B…スレや汚れ等の使用感はありますが、まだまだ使用可能なUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
BC…ランクBよりも使用感の目立つUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
C…難あり・ジャンク品…使用に支障のきたすUSED品
――――――――――――――――――――――――――――

【コンディション】
※裏地部分に若干のスレがございます。

【カラー】
ブラウン

【素材】
ミンク

【コメント】
☆天然素材特有の若干の臭い、毛グセや毛の抜け落ち、色ムラがございます事をご了承下さい。

☆気に入って頂けた方は是非この機会に。




商品の説明

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