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極美品★MINK ミンク 本毛皮コート ブラウン 毛質艶やか・柔らか◎
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￥9350税込
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商品の詳細
【ブランド】
-
【サイズ】
【表記】-
【実寸】身幅：約54cm 着丈：約65cm 肩幅：約40cm 袖丈：約57cm
【仕様】フック3、肩パッド有り
【コンディションランク】
SA
【ランク\t基準】
S…未使用品(弊社の検品基準による)
――――――――――――――――――――――――――――
SA…極美品…数回使用した程度の未使用品に近い、非常に状態の良い綺麗なUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
A…美品…使用回数が少なく、全体的に状態の良い綺麗なUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
AB…良品・比較的良品…多少の使用感はありますが、それ以外に問題のない状態のUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
B…スレや汚れ等の使用感はありますが、まだまだ使用可能なUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
BC…ランクBよりも使用感の目立つUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
C…難あり・ジャンク品…使用に支障のきたすUSED品
――――――――――――――――――――――――――――
【コンディション】
※裏地部分に若干のスレがございます。
【カラー】
ブラウン
【素材】
ミンク
【コメント】
☆天然素材特有の若干の臭い、毛グセや毛の抜け落ち、色ムラがございます事をご了承下さい。
☆気に入って頂けた方は是非この機会に。
商品の説明
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