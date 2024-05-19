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サマンサタバサ　ハンドバック　ショルダーバッグ

Samantha Thavasa

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販売価格 ：

1710税込

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サマンサタバサ　ハンドバック　ショルダーバッグ
サマンサタバサ　ハンドバック　ショルダーバッグ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

素材···その他レザー(本革)
ハンドバック　ショルダーバッグ　

【元値】
¥20,000円くらいでした。

【商品詳細】
素材：レザー
ポケット数：外側ポケット×1,内側ポケット×3
カラー：ピンク　ホットピンク　ビビットピンク　赤　
状態：擦れあり、写真でご確認ください。中はとても綺麗です。
付属品：ショルダーストラップ

【サイズ】
W：約30cm
H：約21.5cm
D：約10.5cm
※素人採寸の為多少の誤差が生じる場合がございます。





商品の説明

サマンサタバサ　ハンドバック　ショルダーバッグ
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