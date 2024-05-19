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サマンサタバサ ハンドバック ショルダーバッグ
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￥1710税込
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商品の詳細
素材···その他レザー(本革)
ハンドバック ショルダーバッグ
【元値】
¥20,000円くらいでした。
【商品詳細】
素材：レザー
ポケット数：外側ポケット×1,内側ポケット×3
カラー：ピンク ホットピンク ビビットピンク 赤
状態：擦れあり、写真でご確認ください。中はとても綺麗です。
付属品：ショルダーストラップ
【サイズ】
W：約30cm
H：約21.5cm
D：約10.5cm
※素人採寸の為多少の誤差が生じる場合がございます。
ハンドバック ショルダーバッグ
【元値】
¥20,000円くらいでした。
【商品詳細】
素材：レザー
ポケット数：外側ポケット×1,内側ポケット×3
カラー：ピンク ホットピンク ビビットピンク 赤
状態：擦れあり、写真でご確認ください。中はとても綺麗です。
付属品：ショルダーストラップ
【サイズ】
W：約30cm
H：約21.5cm
D：約10.5cm
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