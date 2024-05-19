Apple純正　変換ケーブル、アダプタ類　ワイヤレス充電器セット

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商品の詳細

Appleのケーブル、変換アダプタ類をまとめて販売します。

全て使用回数の少ないApple純正品です（有線LAN変換アダプタはベルキン製、ワイヤレス充電器はmophie製ですが、Apple公式サイトでの取り扱い品）



下記の表示は全てAppleでの販売価格。購入すれば合計50,000円程度です。値引きは応相談です。



#AppleLightning-3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ×2

1,380円×2



#AppleEarPodswithLightningConnector完全未使用品

2,780円



#AppleLightning-USBケーブル(1m)

2,780円



#AppleUSB-CDigitalAVMultiportアダプタ

9,380円



#BelkinUSB-CtoGigabitEthernetAdapter

4,800円



#AppleLightning-DigitalAVアダプタ

7,980円



#AppleUSB-CVGAMultiportアダプタ

9,380円



#mophiedualwirelesschargingpad

約11,000円（Appleでは販売終了、写真にないですがコンセントに挿す電源アダプタが付きます）