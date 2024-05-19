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Apple純正　変換ケーブル、アダプタ類　ワイヤレス充電器セット

Apple

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7380税込

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Apple純正　変換ケーブル、アダプタ類　ワイヤレス充電器セット
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

Appleのケーブル、変換アダプタ類をまとめて販売します。
全て使用回数の少ないApple純正品です（有線LAN変換アダプタはベルキン製、ワイヤレス充電器はmophie製ですが、Apple公式サイトでの取り扱い品）

下記の表示は全てAppleでの販売価格。購入すれば合計50,000円程度です。値引きは応相談です。

#AppleLightning-3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ×2
1,380円×2

#AppleEarPodswithLightningConnector完全未使用品
2,780円

#AppleLightning-USBケーブル(1m)
2,780円

#AppleUSB-CDigitalAVMultiportアダプタ
9,380円

#BelkinUSB-CtoGigabitEthernetAdapter
4,800円

#AppleLightning-DigitalAVアダプタ
7,980円

#AppleUSB-CVGAMultiportアダプタ
9,380円

#mophiedualwirelesschargingpad
約11,000円（Appleでは販売終了、写真にないですがコンセントに挿す電源アダプタが付きます）




商品の説明

Apple純正 変換ケーブル、アダプタ類 ワイヤレス充電器セット
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