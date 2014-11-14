audio-technica ヘッドホン ATH-MSR7 BK 国内正規品

商品の詳細

「audio-technicaヘッドホンATH-MSR7BK」



駆動力を最大限に高め、あらゆる音源を高精細に描き出す新開発φ45mmドライバーを搭載音響効果の高い強靭な積層構造と、音の空気経路を緻密に計算した独自技術により原音を忠実に再生



ブランド名：audio-technica

メーカー型番：ATH-MSR7BK

発売年月日：2014/11/14

代表カラー：ブラック

カラー：ブラック

ノイズキャンセリング機能：無

ワイヤレス機能：無

装着タイプ：ヘッドバンドタイプ

装着方式：両耳

サラウンド：無

マイク：有

リケーブル対応：有

折りたたみ機能：スイーベル

コード巻き取り：無

ドライバーサイズ：45.0mm

ハイレゾ対応：有

プラグ形状：4極丸型

駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック型

ヘッドホン構造：密閉型HP

NFC対応：無





２０２２年の３月に国内正規品の新品を購入しましたが結局あまり使用していない中古品です。

素晴らしい解像度のヘッドホンですが、側圧がやや強めなのが残念な点です。



あまり使用していないので状態はかなり良いかと思いますが、片側のイヤパッド側面に小さな丸い破れがあります。

粘着テープを誤って接触させてしまい、すぐに剥がしたのですが穴が開いてしまったものです。



問題なく音楽など聴ける状態ですがお気になされる方は購入をお控えください。



付属品は全て揃っています。

購入証明書も一緒にお送りしますので、今年の３月半ばくらいまでですが保証期間の対応を受けられるかもしれません。





#audio-technica

#スマホ/家電/カメラ

#オーディオ機器

#ヘッドフォン/イヤフォン

