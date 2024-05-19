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美ルル キャビスタイル　キャビテーション
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美ルル キャビスタイル　キャビテーション

Rfilth

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2331税込

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美ルル キャビスタイル　キャビテーション
美ルル キャビスタイル　キャビテーション
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

家庭用キャビテーションマシン
【美ルルキャビスタイル】
★本体、充電器、取扱説明書付
★ヘッドに細かい傷はありますが美品です
★定価　25000円で購入しました

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商品の説明

美ルル キャビスタイル　キャビテーション
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