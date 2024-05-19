【色: L マリンブルー】VivaSmile 大型収納 トートバッグ 大容量 巾

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商品の詳細

VivaSmile大型収納トートバッグ大容量巾着タイプ(Lマリンブルー)

【サイズ】横幅：60cm高さ：45cmマチ：25cm【開口部】巾着タイプ折りたたみコンパクト

【表生地】軽量・丈夫なポリエステル：オックスフォード生地【裏地】特殊防水PVC加工（生活防水）

防水裏地でキャンプ、バーベキュー、マリン、ウインターとレジャーで活躍するアウトドアトートバッグ！

キャンプ、バーべミューなどアウトドアでのアイテム運搬！軽量、巾着タイプの大きいトートバッグ

コインランドリー、衣類やシーツ、毛布などの運搬に！引っ越し時の大きな荷物にも便利な大型トートバッグ