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シャネル 限定メイクポーチ 正規品

CHANEL

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商品の詳細

限定コスメポーチです❣️
箱付き新品未使用

サイズ縦10×横16.5×マチ3センチ
ポーチには目立たない小傷あります
箱にも開ける時についた折り目あり(4枚目






商品の説明

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