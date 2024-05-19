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シャネル 限定メイクポーチ 正規品
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￥3692税込
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商品の詳細
箱付き新品未使用
サイズ縦10×横16.5×マチ3センチ
ポーチには目立たない小傷あります
箱にも開ける時についた折り目あり(4枚目
商品の説明
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