【28.5cm】adidas Adifom SST アディフォーム BLACK

商品の詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。

先日発売され即完売しました商品になります。



adidasOriginals

『ADIFOMSUPERSTAR』



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サイズ：28.5cm

カラー：コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック

付属品：購入時からの付属品は全てお付けいたします。



adidas当選購入の新品未使用になります。



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※神経質の方、完璧をお求めの方は購入をお控えください。

※他でも出品しておりますので売切れの場合はご了承ください。

※購入時からの商品・箱のへこみ、キズ、ほつれ、汚れ、接着剤のはみ出しなどはご了承ください。







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