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【28.5cm】adidas Adifom SST アディフォーム BLACK

adidas

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【28.5cm】adidas Adifom SST アディフォーム BLACK
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商品の詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。
先日発売され即完売しました商品になります。

adidasOriginals
『ADIFOMSUPERSTAR』

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

サイズ：28.5cm
カラー：コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック
付属品：購入時からの付属品は全てお付けいたします。

adidas当選購入の新品未使用になります。

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

※神経質の方、完璧をお求めの方は購入をお控えください。
※他でも出品しておりますので売切れの場合はご了承ください。
※購入時からの商品・箱のへこみ、キズ、ほつれ、汚れ、接着剤のはみ出しなどはご了承ください。



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商品の説明

【28.5cm】adidas Adifom SST アディフォーム BLACK
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