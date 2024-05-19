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NIKE エア ジョーダン 1 LOW 28㎝ BLACK GREEN
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商品の詳細
新品未使用
国内正規品
タグ 箱付き
NIKE
ナイキ
AIRJORDAN1LOW
28㎝
表示カラー：ブラック/ラッキーグリーン/ホワイト/ブラック
スタイル：553558-065
原産地：ベトナム
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商品の説明
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