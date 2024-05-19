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カメラ Canon EOS Kiss X5 望遠レンズ付き
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商品の詳細
コロナ禍に入ってから使用頻度が減ってしまったので出品します
購入時より本体にキズ（写真参照）や細かな傷がありますが
比較的綺麗だと思います。
動作確認済です。問題なく使用頂けます。
レンズもキレイなので写真も問題なくキレイに撮っていただけます。
望遠レンズ、バッテリー、通常のレンズセットです。
（※メモリーカードは付いていません。）
#一眼#Canon
商品の説明
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