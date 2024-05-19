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BOSE QUIETCOMFORT 35 SILVER

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商品の詳細

BOSEQUIETCOMFORT35SILVER
になります。
メーカー直で2018年に購入しました。
それなりの使用感ですがイヤーマフラーはAmazonで購入の非正規品で交換してから一度も使用してないので清潔です。


付属品はキャリングケース　飛行機用変換端子、外箱

よろしくお願いします。

商品の説明

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