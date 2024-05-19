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YA-MAN ヤーマン メディリフト ネック EPN-10B
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￥6192税込
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商品の詳細
新品未開封品です
型番：EPN-10B
サイズ：約W144mm×D163mm×H70mm
質量：約250g
消費電力：最大約2.5W(充電時)
充電時間：約3時間（※充電環境によって、充電時間は前後します。）
動作時間：約3.5時間(満充電の状態から)※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。
製造国：日本
型番：EPN-10B
サイズ：約W144mm×D163mm×H70mm
質量：約250g
消費電力：最大約2.5W(充電時)
充電時間：約3時間（※充電環境によって、充電時間は前後します。）
動作時間：約3.5時間(満充電の状態から)※使用環境やEMSレベルによって、動作時間は前後します。
製造国：日本
商品の説明
メディリフト ネック | YA-MAN TOKYO JAPAN | ヤーマン株式会社
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メディリフト ネック（首もと専用美容器）│YA-MAN│EPN-10B 通販 ...
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ヤーマン EPN10B メディリフト ネック
ヤーマン メディリフト ネック EPN-10B｜買取価格
ヤーマン EMS美顔器 首もと用 メディリフト ネック ブラック EPN10B3
首もと専用美容器[『メディリフトネック』｜MediLiftーメディリフト ...
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Amazon.co.jp: ヤーマン EMS美顔器 首もと用 メディリフト ネック ...
メディリフト ネック（首もと専用美容器）│YA-MAN│EPN-10B
ヤーマン EPN10B メディリフト ネック
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