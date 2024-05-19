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kim jones リュック
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商品の詳細
GUキムジョーンズバックパックKimjonesになります
GU店舗にて購入しました。
片寄涼太佐野玲於YURINOが使用していたリュックになります。
2.3回使用しましたがまだまだ使えます。
汚れ、破損はありませんが神経質な方はご遠慮願います。
値下げはしませんので値下げ目的のいいね、コメントは控えてください。
GU
kimjones
GENERATIONS
EG
片寄涼太
佐野玲於
YURINO
リュック
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商品の説明
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