kim jones リュック

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商品の詳細

GUキムジョーンズバックパックKimjonesになります



GU店舗にて購入しました。



片寄涼太佐野玲於YURINOが使用していたリュックになります。



2.3回使用しましたがまだまだ使えます。

汚れ、破損はありませんが神経質な方はご遠慮願います。

値下げはしませんので値下げ目的のいいね、コメントは控えてください。



GU

kimjones

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EG

片寄涼太

佐野玲於

YURINO

リュック