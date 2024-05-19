ノースフェイス★L 2.0 Box ボックスロゴ パーカー 海外限定

商品の詳細

※複数サイトで商品を共有しております。

同タイミングでオーダーがあった場合ご案内出来ない場合があります。

ご購入ご希望の際にはコメントよりご連絡を宜しくお願い致します。



【新品本物USA購入】THENORTHFACEノースフェイス■2.0BoxPulloverHoodie■ブラック/L■ボックスロゴパーカー海外限定



TheNorthFace2.0BoxPulloverHoodie

US正規取扱店購入



TheNorthFace2.0BoxPulloverHoodie。

クラシックなルックスと見事な色の印象的な組み合わせの

スタンダードフィットパーカ。

日本未発売モデル。



特徴

スタンダードフィット

ドローコード付きのツーピースフード

カンガルーハンドポケット

セットインスリーブ

袖口と裾にリブ

装飾技術：左胸に手なしの水ベースのスクリーン印刷ロゴ、背中にグラフィック



この商品はアメリカ正規取扱店にて買い付け100%本物です。





【カラー◆Color】TNFBLACK



【サイズ◆Size】US Lサイズ （日本のXLサイズ相当）



【寸法◆Size】



US Lsize：身幅59cm肩幅47cm着丈68cm袖丈69cm



【素材◆Material】69%Cotton,23%Polyester,8%RecycledPolyesterFleece



【原産国◆Countryoforigin】GUATEMALA



※出品アイテムはタイトル記載のモノのみとなり、写真にある小物は、オークションに含まれません。

現物に近いカラーに撮影しておりますがモニターカラー設定、または印象によりカラー誤差があることをご理解よろしくお願い致します。