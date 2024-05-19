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Nikon D5300 ダブルズームキット
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Nikon D5300 ダブルズームキット

Nikon

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Nikon D5300 ダブルズームキット
Nikon D5300 ダブルズームキット
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

約二年前に購入し、一か月に一回程度使用しました。
SD32GBお付けします。

NikonD5300ダブルズームキット
2416万画素
標準レンズ、望遠レンズ両方あります。

付属品ほぼ揃ってます
#Nikon
#デジタル一眼
#ズームレンズ

商品の説明

Nikon デジタル一眼レフカメラ D5300 AF-P ダブルズームキット ブラック D5300WZ3
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