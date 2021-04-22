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iphone12 red 128gb
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商品の詳細
simロックは解除してもらいました！
フレームのところに傷がプチプチとあります
バッテリー残量は84%になります！
残積は一括で支払いしたためないです！
imei353046111303919
ノークレームノーリターンでお願いします！
付属品は完備してます！着いてるガラスフィルムはおまけ程度そのままにしときます!
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商品の説明
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