iphone12 red 128gb

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商品の詳細

simロックは解除してもらいました！

フレームのところに傷がプチプチとあります

バッテリー残量は84%になります！

残積は一括で支払いしたためないです！
imei353046111303919

ノークレームノーリターンでお願いします！

付属品は完備してます！着いてるガラスフィルムはおまけ程度そのままにしときます!




商品の説明

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