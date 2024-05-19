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美品本物格安Pt850×ダイヤのブレスレット 25㌘
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￥39500税込
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商品の詳細
美品本物格安Pt850×ダイヤのブレスレットです。
重さは25グラム位です。
ダイヤは0、35ctです。
格安出品です。
重さは25グラム位です。
ダイヤは0、35ctです。
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商品の説明
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