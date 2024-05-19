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chambre de charme 刺繍ワンピース ビュルデサボン sm2
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商品の詳細
chambredecharmeオリジナル
可愛いハンカチ刺繍のワンピース
裏側にも刺繍がほどこされ、とても可愛いお品です。
今からのシーズン重宝します
※1回使用のみ美品です（個人的見解）
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商品の説明
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