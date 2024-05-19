chambre de charme 刺繍ワンピース　ビュルデサボン　sm2

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chambre de charme

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商品の詳細

chambredecharmeオリジナル
可愛いハンカチ刺繍のワンピース

裏側にも刺繍がほどこされ、とても可愛いお品です。

今からのシーズン重宝します

※1回使用のみ美品です（個人的見解）






商品の説明

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