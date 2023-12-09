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エーザイ ヘルケア4粒×30袋　トクホ
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エーザイ ヘルケア4粒×30袋　トクホ

Eisai

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エーザイ ヘルケア4粒×30袋　トクホ
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商品の詳細

血圧が高めの方に！エーザイのトクホです。
未開封です(^^)

賞味期限
2023.03

送料を抑える為に、箱から出して発送させて頂きます。
箱は同梱致します。

#健康食品
#トクホ
#血圧

商品の説明

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