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インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー

INGEBORG

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インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー
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商品の詳細

【自社品番】051-202308270024
【商品名】インゲボルグINGEBORG2023’サマーハッピーセットレースベストフリルカットソーアンサンブルオフホワイト白トップス
【ブランド名】インゲボルグINGEBORG
【表記サイズ】-
【実寸サイズ】肩幅：37cm　身幅：52cm　着丈：Tシャツのみ57、ベストあわせて68cm　袖丈：24cm　　
【素材】本体ポリエステル100%　レース部分ポリエステル100%　Tシャツ綿78%ポリエステル22%
【色】オフホワイト
【仕様】セパレートタイプ
【状態ランク】AB
【状態】首元にごくうっすらと汚れがございます。目立つような汚れ・ダメージは見受けられません。
【付属品】-
【備考】2023年

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商品の説明

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