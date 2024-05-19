インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー

商品の詳細

【自社品番】051-202308270024

【商品名】インゲボルグINGEBORG2023’サマーハッピーセットレースベストフリルカットソーアンサンブルオフホワイト白トップス

【ブランド名】インゲボルグINGEBORG

【表記サイズ】-

【実寸サイズ】肩幅：37cm 身幅：52cm 着丈：Tシャツのみ57、ベストあわせて68cm 袖丈：24cm

【素材】本体ポリエステル100% レース部分ポリエステル100% Tシャツ綿78%ポリエステル22%

【色】オフホワイト

【仕様】セパレートタイプ

【状態ランク】AB

【状態】首元にごくうっすらと汚れがございます。目立つような汚れ・ダメージは見受けられません。

【付属品】-

【備考】2023年



商品のお問い合わせの回答を休止しております。＊各商品ページの商品詳細等をご確認の上ご購入ください。



★本商品は一点物です

他サイトや店舗にて販売している商品です。多少のお時間差にて欠品になることもございます。予めご了承頂ますようお願い致します。



こちらの商品はラクマ公式パートナーのベクトルによって出品されています。