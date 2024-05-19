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インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー
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￥2960税込
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商品の詳細
【自社品番】051-202308270024
【商品名】インゲボルグINGEBORG2023’サマーハッピーセットレースベストフリルカットソーアンサンブルオフホワイト白トップス
【ブランド名】インゲボルグINGEBORG
【表記サイズ】-
【実寸サイズ】肩幅：37cm 身幅：52cm 着丈：Tシャツのみ57、ベストあわせて68cm 袖丈：24cm
【素材】本体ポリエステル100% レース部分ポリエステル100% Tシャツ綿78%ポリエステル22%
【色】オフホワイト
【仕様】セパレートタイプ
【状態ランク】AB
【状態】首元にごくうっすらと汚れがございます。目立つような汚れ・ダメージは見受けられません。
【付属品】-
【備考】2023年
商品のお問い合わせの回答を休止しております。＊各商品ページの商品詳細等をご確認の上ご購入ください。
★本商品は一点物です
他サイトや店舗にて販売している商品です。多少のお時間差にて欠品になることもございます。予めご了承頂ますようお願い致します。
こちらの商品はラクマ公式パートナーのベクトルによって出品されています。
【商品名】インゲボルグINGEBORG2023’サマーハッピーセットレースベストフリルカットソーアンサンブルオフホワイト白トップス
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【実寸サイズ】肩幅：37cm 身幅：52cm 着丈：Tシャツのみ57、ベストあわせて68cm 袖丈：24cm
【素材】本体ポリエステル100% レース部分ポリエステル100% Tシャツ綿78%ポリエステル22%
【色】オフホワイト
【仕様】セパレートタイプ
【状態ランク】AB
【状態】首元にごくうっすらと汚れがございます。目立つような汚れ・ダメージは見受けられません。
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商品の説明
インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー
インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー
インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー
インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー
インゲボルグ 2023’ サマー ハッピーセット レースベスト フリルカットソー
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