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PS4 ワイヤレスコントローラー 純正 デュアルショック4 新品

PlayStation4

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PS4 ワイヤレスコントローラー 純正 デュアルショック4 新品
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商品の詳細

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PS4ワイヤレスコントローラー
純正品デュアルショック4DUALSHOCK4ホワイト


SONYCUH-ZCT2J13

color:WHITE
アナログスティック有
ゲームパッド形状:パッド
ゲーム機本体種類:PlayStation4
伝送方式:無線
振動機能有

#ソニー
#SONY

商品の説明

PS4 ワイヤレスコントローラー 純正 デュアルショック4 新品
【純正品】ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK 4) グレイシャー・ホワイト (CUH-ZCT2J13)

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