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PS4 ワイヤレスコントローラー 純正 デュアルショック4 新品
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商品の詳細
PS4ワイヤレスコントローラー
純正品デュアルショック4DUALSHOCK4ホワイト
SONYCUH-ZCT2J13
color:WHITE
アナログスティック有
ゲームパッド形状:パッド
ゲーム機本体種類:PlayStation4
伝送方式:無線
振動機能有
#ソニー
#SONY
商品の説明
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