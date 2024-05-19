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エメラルド デザインリング 12.5号 Pt900

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商品の詳細

【管理番号】1000048759310

【ブランド状態ランク】ランクB
【タイプ】エメラルドデザインリング
【ライン】プラチナ」メレダイヤ指輪
【対象】レディース
【総重量】約7.3g
【素材】Pt900、エメラルド、ダイヤモンド
【実寸サイズ】約12.5号
【リング最大幅】約12.6mm
【リング最小幅】約2.1mm
【リング厚さ】約8.5mm


【コメント】
エメラルド：3.77ct、約9.4×8.3mm(最大値)、メレダイヤ：0.37ct
中古品の為、若干の汚れやエメラルドに肉眼で確認できるキズや欠けがございます。
【付属品】なし


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商品の説明

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