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メレダイヤ デザインリング 11号 YG
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￥21630税込
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商品の詳細
【管理番号】1000045177629
【ブランド状態ランク】ランクAB
【タイプ】メレダイヤデザインリング
【ライン】K18イエローゴールド指輪
【対象】レディース
【総重量】約4.9g
【素材】YG、ダイヤモンド
【実寸サイズ】約11号
【リング最大幅】約10.5mm
【リング最小幅】約2.1mm
【リング厚さ】約4.6mm
【カラット】0.201ct
【コメント】
中古品の為、若干のキズや汚れがございます。
【付属品】なし
こちらの商品はラクマ公式パートナーのバイセルによって出品されています。
リングのお探しは、バイセルで検索！
#バイセルジュエリー
#バイセルリング
【ブランド状態ランク】ランクAB
【タイプ】メレダイヤデザインリング
【ライン】K18イエローゴールド指輪
【対象】レディース
【総重量】約4.9g
【素材】YG、ダイヤモンド
【実寸サイズ】約11号
【リング最大幅】約10.5mm
【リング最小幅】約2.1mm
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商品の説明
メレダイヤ デザインリング 11号 YG
メレダイヤ デザインリング 11号 YG
メレダイヤ デザインリング 11号 YG
メレダイヤ デザインリング 11号 YG
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