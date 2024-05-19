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CELINE トリオ ショルダーバッグ
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￥8280税込
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商品の詳細
※カラー:black
(ブラック)
※サイズ:（約cm)
25cm*18cm*5cm
調節可能★斜め掛けできる長さ
★開閉部分：ジッパー
※付属品：保存袋、ケアカード
※箱はありません
※ご理解頂ける方宜しくお願いします。
商品の説明
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