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CELINE トリオ ショルダーバッグ

celine

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商品の詳細

大人気のセリーヌのトリオバッグです
※カラー:black
(ブラック)
※サイズ:（約cm)
25cm*18cm*5cm
調節可能★斜め掛けできる長さ
★開閉部分：ジッパー
※付属品：保存袋、ケアカード
※箱はありません
※ご理解頂ける方宜しくお願いします。



商品の説明

CELINE トリオ ショルダーバッグ
セリーヌのトリオを徹底解剖！ぴったりのカラー・サイズと出会うには

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