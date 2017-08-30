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SONY WH-1000XM2

SONY

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商品の詳細

昨年の6月に購入したものになります。買って3ヶ月程度は週に2~3回程度使っていましたがら、それから使う機会が無くなったため出品致します。
付属品は写真に写っているもののみとなります。


商品の説明

WH-1000XM2 | ヘッドホン | ソニー
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