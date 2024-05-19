  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
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平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈159.5cm（肩から）

裄丈63.5cm

袖丈47cm　縫込み3cm

袖幅32cm

前幅25cm

後幅29.5cm



着物縫いこみ

内揚げ0cm





お袖側約2.5cm　身頃側約1.5cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。







商品の説明

平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈154cm　裄丈66cm　正絹　逸品　B-np8734

平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈154cm　裄丈66cm　正絹　逸品　B-np8734 | フリマアプリ ラクマ

平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
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平和屋-こころ店□上質な小紋 枝花文 着丈159.5cm 裄丈63.5cm 正絹 ...

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平和屋-こころ店□上質な小紋 枝花文 椿 着丈159.5cm 裄丈64.5cm 正絹 ...

平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈151.5cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ph6789 | フリマアプリ ラクマ

平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
平和屋-こころ店□上質な小紋 枝花文 着丈156.5cm 裄丈63cm 正絹 逸品 ...

平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈154cm　裄丈66cm　正絹　逸品　B-np8734

平和屋-こころ店■上質な小紋　枝花文　着丈159.5cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　B-ag4012
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平和屋-こころ店□上質な小紋 枝花文 着丈159.5cm 裄丈63.5cm 正絹 ...

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