平和屋-こころ店■上質な小紋 枝梅風景文 着丈158.5cm 裄丈64.5cm 正絹 逸品 A-br5128

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈158.5cm（肩から）



裄丈64.5cm



袖丈47cm 縫込み3.5cm



袖幅31.5cm



前幅23cm



後幅28.5cm







着物縫いこみ



内揚げ4.5cm







裄



お袖側約3.5cm 身頃側約3cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は接写画像のように後身頃所々・胴裏所々に薄い汚れがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



