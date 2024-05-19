  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128
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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈158.5cm（肩から）

裄丈64.5cm

袖丈47cm　縫込み3.5cm

袖幅31.5cm

前幅23cm

後幅28.5cm



着物縫いこみ

内揚げ4.5cm





お袖側約3.5cm　身頃側約3cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は接写画像のように後身頃所々・胴裏所々に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。









商品の説明

平和屋-こころ店■上質な小紋　色紙風景枝梅文　金彩　着丈150.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-br4805
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128平和屋-こころ店■上質な小紋　色紙風景枝梅文　金彩　着丈150.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-br4805
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128平和屋-こころ店■上質な小紋　色紙風景枝梅文　金彩　着丈150.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-br4805 | フリマアプリ ラクマ
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128平和屋-こころ店■上質な小紋　色紙風景枝梅文　金彩　着丈150.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-br4805
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128平和屋-こころ店■上質な小紋　色紙風景枝梅文　金彩　着丈150.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-br4805
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128平和屋-こころ店■上質な小紋　切嵌枝梅文　金彩　着丈160.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5021
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128平和屋-こころ店■上質な小紋　色紙風景枝梅文　金彩　着丈150.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　A-br4805
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128平和屋-こころ店■上質な小紋　切嵌枝梅文　金彩　着丈160.5cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5021
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平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128平和屋-こころ店■上質な小紋　切嵌更紗花文　反端付き　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-bw4712
平和屋-こころ店■上質な小紋　枝梅風景文　着丈158.5cm　裄丈64.5cm　正絹　逸品　A-br5128

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