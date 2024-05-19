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平和屋-こころ店■上質な小紋 枝梅風景文 着丈158.5cm 裄丈64.5cm 正絹 逸品 A-br5128
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￥1378税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈158.5cm（肩から）
裄丈64.5cm
袖丈47cm 縫込み3.5cm
袖幅31.5cm
前幅23cm
後幅28.5cm
着物縫いこみ
内揚げ4.5cm
裄
お袖側約3.5cm 身頃側約3cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は接写画像のように後身頃所々・胴裏所々に薄い汚れがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■上質な小紋 枝梅風景文 着丈158.5cm 裄丈64.5cm 正絹 逸品 A-br5128
平和屋-こころ店■上質な小紋 枝梅風景文 着丈158.5cm 裄丈64.5cm 正絹 逸品 A-br5128
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