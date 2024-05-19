ナイキ リニューエレベート2 スニーカー 靴 27,0cm 新品 (1478)

商品の詳細

NIKE（ナイキ）RENEWELEVATEII（リニューエレベート2）スニーカー靴メンズバスケットボールシューズ新品



●メンズ（男性用）



●サイズ

27,0cm



●品番

CW3406-004



●生産国

MADEINVIETNAM（ベトナム製）



●新品

（※新品ではございますが店頭展示品のため試し履きなども行れている場合もござまいす。小キズや小さな汚れ等がある場合もございます。予めご了承下さいませ。）



※当店で取り扱っている商品は全て本物・正規商品となります。

ご安心してお買い求め下さいませ。



商品管理番号-1478