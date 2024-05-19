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Krunny

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商品の詳細

通販サイトで韓国から購入した商品です。写真の通り、バンドの部分やマジックテープの部分の角にめくれがあり、使用感があります。彼女が使用していたものですが、使用のたびに洗濯機で洗っていたせいだと思います。使用することに関して問題無いと思います。使用回数は10回程度になります。
付属していた説明書はつきません。
発送に関してですが、付属の箱を写真に載せていますが、この箱では送料が高くなるため、他の梱包資材に入れ換えての発送になると思います。どうしてもこの付属の箱がいいという方は、おっしゃって頂ければ送料上乗せという形ではございますが対応致します。

以上のこと全てにご了解頂ける方は購入よろしくお願い致します。



商品の説明

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head rangの通販 by マルフォイ's shop｜ラクマ

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