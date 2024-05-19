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新品未開封 パタゴニア レトロ X 4T Patagonia キッズ
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商品の詳細
昨年パタゴニアの公式サイトで購入した レトロXです。
紫に花柄がとても可愛いです。今年はこのカラーは販売されていません。
今年はすでにサイズアウトしていた為出品します。
こちらはお値下げ不可です。
サイズ4T
新品 タグ付き
未開封
よろしくお願いします。
紫に花柄がとても可愛いです。今年はこのカラーは販売されていません。
今年はすでにサイズアウトしていた為出品します。
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商品の説明
Patagonia パタゴニア KIDS' RETRO-X JACKET | キッズ・レトロX・ジャケット - 神戸発、ベビー子ども服の通販。 メゾンドボワ 公式Webshop
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