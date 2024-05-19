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Viage ビューティアップ ナイトブラ ブラック M
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商品の詳細
シームレスブラナイトブラマタニティブラVIAGE
即購入OKです。
値下げ不可
viageビューティアップナイトブラ
カラーブラック
サイズM
トップバスト：79-87cm
アンダーバスト：65-75cm
新品、未開封です。
発送の際は厚さの関係で箱から出して箱を同梱して梱包します。ご理解いただいたうえでご購入いただけると助かります。
#カラー···ブラック
#季節感···春···夏···秋···冬
#機能···矯正育乳
#育乳···M···viage···Viage
#補正下着···鈴木奈々
#バストアップ
#ヴィアージュ
#ナイトブラ新品
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カラーブラック
サイズM
トップバスト：79-87cm
アンダーバスト：65-75cm
新品、未開封です。
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商品の説明
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【公式】VIAGE (ヴィアージュ) ビューティアップ ナイトブラ 2枚セット 全６サイズ 脇高設計 ノンワイヤー 背面着圧設計 締付け感なし
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