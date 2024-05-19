Viage ビューティアップ ナイトブラ ブラック M

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シームレスブラナイトブラマタニティブラVIAGE





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viageビューティアップナイトブラ



カラーブラック

サイズM

トップバスト：79-87cm

アンダーバスト：65-75cm



新品、未開封です。

発送の際は厚さの関係で箱から出して箱を同梱して梱包します。ご理解いただいたうえでご購入いただけると助かります。



#カラー···ブラック

#季節感···春···夏···秋···冬

#機能···矯正育乳

#育乳···M···viage···Viage

#補正下着···鈴木奈々

#バストアップ

#ヴィアージュ

#ナイトブラ新品

#ビューティアップナイトブラ

#ナイトブラ