ミュウミュウ ビキニ サイズ40 M美品

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商品の詳細

[カテゴリ]

水着



[ブランド]

miumiu(ミュウミュウ)



[商品名]

-



[型番]

-



[男女別]

レディース



[表記サイズ]

40



[実寸サイズ]

■トップス

肩紐:約35.0cm

カップ:約15.0cm

アンダーバスト:約63.0cm

■ボトムス

ウエスト:約64cm(半身×２のサイズ)

総丈:約20.0cm





[カラー]

ライトグリーン×ライトピンク×マルチ



[デザイン]

ドット柄/ハート/フリル



[コンディションの備考]

【本体】

・ほつれ若干



[製造番号・刻印]

-



[シリアル]

***



[付属品]

なし





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