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ミュウミュウ ビキニ サイズ40 M美品 -
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￥1764税込
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商品の詳細
[カテゴリ]
水着
[ブランド]
miumiu(ミュウミュウ)
[商品名]
-
[型番]
-
[男女別]
レディース
[表記サイズ]
40
[実寸サイズ]
■トップス
肩紐:約35.0cm
カップ:約15.0cm
アンダーバスト:約63.0cm
■ボトムス
ウエスト:約64cm(半身×２のサイズ)
総丈:約20.0cm
[カラー]
ライトグリーン×ライトピンク×マルチ
[デザイン]
ドット柄/ハート/フリル
[コンディションの備考]
【本体】
・ほつれ若干
[製造番号・刻印]
-
[シリアル]
***
[付属品]
なし
こちらの商品はラクマ公式パートナーのBrandear（ブランディア）によって出品されています。
以下の内容のお問い合わせについてはお返事ができませんのであらかじめご了承ください。
・商品状態の確認（汚れ具合、形状の確認等々）
・お値下げの交渉
水着
[ブランド]
miumiu(ミュウミュウ)
[商品名]
-
[型番]
-
[男女別]
レディース
[表記サイズ]
40
[実寸サイズ]
■トップス
肩紐:約35.0cm
カップ:約15.0cm
アンダーバスト:約63.0cm
■ボトムス
ウエスト:約64cm(半身×２のサイズ)
総丈:約20.0cm
[カラー]
ライトグリーン×ライトピンク×マルチ
[デザイン]
ドット柄/ハート/フリル
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【本体】
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商品の説明
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