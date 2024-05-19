ミュウミュウ ビキニ サイズ40 M美品

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miumiu

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

[カテゴリ]
水着

[ブランド]
miumiu(ミュウミュウ)

[商品名]
-

[型番]
-

[男女別]
レディース

[表記サイズ]
40

[実寸サイズ]
■トップス
肩紐:約35.0cm
カップ:約15.0cm
アンダーバスト:約63.0cm
■ボトムス
ウエスト:約64cm(半身×２のサイズ)
総丈:約20.0cm


[カラー]
ライトグリーン×ライトピンク×マルチ

[デザイン]
ドット柄/ハート/フリル

[コンディションの備考]
【本体】
　・ほつれ若干

[製造番号・刻印]
-

[シリアル]
***

[付属品]
なし


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商品の説明

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