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POLO ラルフローレン パスポートケース 財布 米国購入 新品
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商品の詳細
ロサンゼルスで購入したPOLOラルフローレンのパスポートケースです！
タグなしですが
新品です！
もちろん、お財布やカードケースとしても使えます！とてもかわいいです！！
色は蛍光のピンクです！
縦約19cm横約12.5cm
#ポロラルフローレン
#パスポートケース
タグなしですが
新品です！
もちろん、お財布やカードケースとしても使えます！とてもかわいいです！！
色は蛍光のピンクです！
縦約19cm横約12.5cm
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商品の説明
POLO ラルフローレン パスポートケース 財布 米国購入 新品
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