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【デッドストック】テンダーロイン T-HIDE S レザー
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￥148500税込
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商品の詳細
【デッドストック】
テンダーロイン
T-HIDES
Mサイズ
着丈:63cm
袖丈:61cm
身幅:52cm
肩幅:44cm
※個人採寸の為誤差ご了承ください
ペットはおりませんし、タバコは吸いません。
衣装用の別室にて保管しておりますので、生活臭等もありません。商品の状態に関してはご案心ください。
宜しくお願い致します。
テンダーロイン
T-HIDES
Mサイズ
着丈:63cm
袖丈:61cm
身幅:52cm
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商品の説明
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