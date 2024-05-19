【デッドストック】テンダーロイン T-HIDE S レザー

商品の詳細

【デッドストック】

テンダーロイン

T-HIDES



Mサイズ

着丈:63cm

袖丈:61cm

身幅:52cm

肩幅:44cm

※個人採寸の為誤差ご了承ください



ペットはおりませんし、タバコは吸いません。

衣装用の別室にて保管しておりますので、生活臭等もありません。商品の状態に関してはご案心ください。



宜しくお願い致します。