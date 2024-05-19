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【デッドストック】テンダーロイン T-HIDE S レザー

TENDERLOIN

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商品の詳細

【デッドストック】
テンダーロイン
T-HIDES

Mサイズ　
着丈:63cm
袖丈:61cm
身幅:52cm
肩幅:44cm
※個人採寸の為誤差ご了承ください

ペットはおりませんし、タバコは吸いません。
衣装用の別室にて保管しておりますので、生活臭等もありません。商品の状態に関してはご案心ください。

宜しくお願い致します。







商品の説明

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