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タカギtakagi シャワーヘッド シャワー キモチイイシャワピタメッキ 節水
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商品の詳細
原料樹脂:ABS樹脂一部蒸着メッキ、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
ゴム材料:EPDM、NBR
用可能水圧:0.7MPａ
用途:一般家庭での浴室商品
耐熱温度:60℃
商品の説明
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