  • 十四代　中取り純米吟醸　播州山田錦　2本セット
十四代　中取り純米吟醸　播州山田錦　2本セット
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十四代　中取り純米吟醸　播州山田錦　2本セット

Hrunny

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十四代　中取り純米吟醸　播州山田錦　2本セット
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商品の詳細

製造年月
2023.08

商品の説明

十四代　中取り純米吟醸　播州山田錦　2本セット
十四代 播州山田錦 中取り純米吟醸 1800ml 2本 製造2023.08 - 日本酒
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