eimy istoire❤︎スカーフリボンオフショルダートップス❤︎eimy

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eimy istoire

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商品の詳細

eimy
eimyistoire
スカーフリボンオフショルダートップス
ベージュ

一度短時間着用しましたが美品です！
しっかりした生地でリボンが可愛いです❤︎

商品の説明

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