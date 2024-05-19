ココディール ハイライズヴィンテージフレアデニム

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商品の詳細

とてもスタイルよく見えるフレアデニムです

3回ほど着用、サイズ合わなくなったため出品します



サイズ1

カラー···ブルー

シルエット···フレア

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

股上···ハイウエスト