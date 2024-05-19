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ココディール ハイライズヴィンテージフレアデニム

COCO DEAL

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ココディール ハイライズヴィンテージフレアデニム
ココディール ハイライズヴィンテージフレアデニム
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

とてもスタイルよく見えるフレアデニムです
3回ほど着用、サイズ合わなくなったため出品します

サイズ1
カラー···ブルー
シルエット···フレア
デニム加工···クラッシュ/ダメージ
股上···ハイウエスト

商品の説明

COCO DEAL ハイライズフレアデニム デニム | www.vinoflix.com
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ココディール ハイライズヴィンテージフレアデニム | フリマアプリ ラクマ
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COCO DEAL ハイライズフレアデニム デニム | www.vinoflix.com
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