COACH 14503639 PERRY ペリー 腕時計 ウォッチ レディース

商品の詳細

COACHコーチ14503639PERRYペリー腕時計ウォッチレディース



商品情報



COACHはハンドバッグ、ビジネスバッグ、トラベル用品をはじめ、シューズ、時計、アパレル、手袋、スカーフ、サングラス、ジュエリー、フレグランスなど、ウィメンズ＆メンズの上質なアクセサリーを展開。ギフトの分野において、COACHはアメリカ随一のブランドとして、ファッションに敏感な世界中の人々から熱い視線を浴びています。



カラー\tシルバー(文字盤)

ピンクゴールド(ベルト)

素材\tステンレス(ケース)

ステンレス(ベルト)

仕様\tアナログ(表示方式)

クォーツ（電池式）

日常生活防水（3気圧）

寸法\tケース直径：約28mm

ケース厚さ：約8mm

ベルト幅：約14mm

腕周り：約9.5-17.5cm

重量：約59g

付属品\t専用ケース、取扱説明書兼保証書

※入荷時期や仕様変更によりBOXなどのカラー・デザインが画像と異なる場合がございます

種別\t海外正規品

レディース

状態：新品・未使用・本物＊鑑定済







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