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COACH 14503639 PERRY ペリー 腕時計 ウォッチ レディース
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￥7520税込
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商品の詳細
COACHコーチ14503639PERRYペリー腕時計ウォッチレディース
商品情報
COACHはハンドバッグ、ビジネスバッグ、トラベル用品をはじめ、シューズ、時計、アパレル、手袋、スカーフ、サングラス、ジュエリー、フレグランスなど、ウィメンズ＆メンズの上質なアクセサリーを展開。ギフトの分野において、COACHはアメリカ随一のブランドとして、ファッションに敏感な世界中の人々から熱い視線を浴びています。
カラー\tシルバー(文字盤)
ピンクゴールド(ベルト)
素材\tステンレス(ケース)
ステンレス(ベルト)
仕様\tアナログ(表示方式)
クォーツ（電池式）
日常生活防水（3気圧）
寸法\tケース直径：約28mm
ケース厚さ：約8mm
ベルト幅：約14mm
腕周り：約9.5-17.5cm
重量：約59g
付属品\t専用ケース、取扱説明書兼保証書
※入荷時期や仕様変更によりBOXなどのカラー・デザインが画像と異なる場合がございます
種別\t海外正規品
レディース
状態：新品・未使用・本物＊鑑定済
#コーチ
#coach
#腕時計
#レディース
商品情報
COACHはハンドバッグ、ビジネスバッグ、トラベル用品をはじめ、シューズ、時計、アパレル、手袋、スカーフ、サングラス、ジュエリー、フレグランスなど、ウィメンズ＆メンズの上質なアクセサリーを展開。ギフトの分野において、COACHはアメリカ随一のブランドとして、ファッションに敏感な世界中の人々から熱い視線を浴びています。
カラー\tシルバー(文字盤)
ピンクゴールド(ベルト)
素材\tステンレス(ケース)
ステンレス(ベルト)
仕様\tアナログ(表示方式)
クォーツ（電池式）
日常生活防水（3気圧）
寸法\tケース直径：約28mm
ケース厚さ：約8mm
ベルト幅：約14mm
腕周り：約9.5-17.5cm
重量：約59g
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種別\t海外正規品
レディース
状態：新品・未使用・本物＊鑑定済
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商品の説明
COACH コーチ PERRY ペリー 腕時計 時計 レディース 2針 メタル ピンクゴールド シルバー 14503639 [並行輸入品]
コーチ COACH 腕時計 14503639 PERRY ペリー アナログ 時計レディース ウォッチ ピンクゴールド クオーツ 海外正規品
コーチ COACH 腕時計 14503639 PERRY ペリー アナログ 時計レディース ...
コーチ レディース 時計 ペリー 28mm クォーツ ホワイト ゴールド COACH 14503639 ステンレススチール
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