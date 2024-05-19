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supreme モーションロゴ パーカー サイズ M navy 値下げ

商品の詳細

オンラインで買いました。

何度か着用しましたがかなり綺麗な状態です。

ステッカーもつけます。

結構前の購入ものですが確か16ssだったと思います。