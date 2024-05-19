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MacBook Pro 13 2018 512GB/16GB スペースグレイ
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￥29120税込
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商品の詳細
MacBookPro13インチ2018512GB/16GBスペースグレイ CTO
MacBookPro2018モデル、スペースグレイ
（上位モデルのThunderbolt3ポートx4モデル）
・CPU：第8世代の2.3GHzクアッドコアIntelCorei5プロセッサ
・メモリ：16GB2,133MHzLPDDR3
・ストレージ：512GBSSD
・キーボード：JISキーボード
●状態
バッテリー充放電回数335回
基本的にクリアハードケースに入れて使用していたため目立つようなキズはありませんが、ポートのエッジ部分やキーボード面などのケース外の部分には細かいスレ等あります。
接写した写真見てもらってもあまりわかりづらい程度です。
状態は写真をご参照ください。
動作に問題はありません。
出品前にapplediagnosticsでハードウェアチェックを行い「問題は検出されませんでした。」と出ました。
アルコールで簡易洗浄済み。
●付属品
・元箱
・USB-C充電アダプター
・USB-C充電ケーブル
・取説、ステッカー一式
※初期化作業で充放電回数は数回増える可能性がございます
工場出荷状態のOS(Mojave)で初期化済みです。電源入れたら初期セットアップから始まるようにしていますので購入者様の方で初期セットアップお願い致します。
他のサイトでも同時出品中なのでそちらで売れた場合は出品取り消しします。
MacBookPro2018モデル、スペースグレイ
（上位モデルのThunderbolt3ポートx4モデル）
・CPU：第8世代の2.3GHzクアッドコアIntelCorei5プロセッサ
・メモリ：16GB2,133MHzLPDDR3
・ストレージ：512GBSSD
・キーボード：JISキーボード
●状態
バッテリー充放電回数335回
基本的にクリアハードケースに入れて使用していたため目立つようなキズはありませんが、ポートのエッジ部分やキーボード面などのケース外の部分には細かいスレ等あります。
接写した写真見てもらってもあまりわかりづらい程度です。
状態は写真をご参照ください。
動作に問題はありません。
出品前にapplediagnosticsでハードウェアチェックを行い「問題は検出されませんでした。」と出ました。
アルコールで簡易洗浄済み。
●付属品
・元箱
・USB-C充電アダプター
・USB-C充電ケーブル
・取説、ステッカー一式
※初期化作業で充放電回数は数回増える可能性がございます
工場出荷状態のOS(Mojave)で初期化済みです。電源入れたら初期セットアップから始まるようにしていますので購入者様の方で初期セットアップお願い致します。
他のサイトでも同時出品中なのでそちらで売れた場合は出品取り消しします。
商品の説明
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