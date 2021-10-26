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AirPods 第3世代
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商品の詳細
2022年1月頃購入
動作や充電に問題ありません。
よく見るとちっちゃな傷が2ヶ所あります。
本体には傷はないと思います。
#AirPods3
#AirPods
#Apple
#AirPods第3世代
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よく見るとちっちゃな傷が2ヶ所あります。
本体には傷はないと思います。
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商品の説明
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