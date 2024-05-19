サクセス バイタルチャージ 薬用育毛剤 200mL×3

商品の詳細

お値下げは御座いません。



●商品名…サクセスバイタルチャージ薬用育毛剤200ml



●内容量…200ＭＬ



根元から太く、長く育て、抜けにくくコシのある髪に導く育毛剤です。

頭皮環境を正常化し、フケ・かゆみを防ぎます。

頭皮の血行を促進し、抜け毛を防ぎます。

根元から髪を太く長く育てます。

髪が細くなり始めた人に。医薬部外品。



●新品・未開封





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