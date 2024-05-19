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サクセス バイタルチャージ 薬用育毛剤 200mL×3
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￥2392税込
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商品の詳細
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●商品名…サクセスバイタルチャージ薬用育毛剤200ml
●内容量…200ＭＬ
根元から太く、長く育て、抜けにくくコシのある髪に導く育毛剤です。
頭皮環境を正常化し、フケ・かゆみを防ぎます。
頭皮の血行を促進し、抜け毛を防ぎます。
根元から髪を太く長く育てます。
髪が細くなり始めた人に。医薬部外品。
●新品・未開封
ご質問等受け付けていますので
何かあればコメント下さいね！
即購入OKです！！
#ルイヴィトン#シャネル#カルティエ#グッチ#プラダ
#ミュウミュウ#フェンディ#ディオール#トリーバーチ
#ケイトスペード#エルメス#ボッテガ#パック#化粧水
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#トート#アイシャドウ#日焼け止め#香水#ネクタイ
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#レディース #メンズ #時計 #財布＃エリクシール＃乳液＃ミルク
●商品名…サクセスバイタルチャージ薬用育毛剤200ml
●内容量…200ＭＬ
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商品の説明
サクセス バイタルチャージ 薬用育毛剤 200mL×3
サクセス バイタルチャージ 薬用育毛剤 200mL×3
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