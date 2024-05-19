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サクセス バイタルチャージ 薬用育毛剤 200mL×3

花王

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サクセス バイタルチャージ 薬用育毛剤 200mL×3
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商品の詳細

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●商品名…サクセスバイタルチャージ薬用育毛剤200ml

●内容量…200ＭＬ

根元から太く、長く育て、抜けにくくコシのある髪に導く育毛剤です。
頭皮環境を正常化し、フケ・かゆみを防ぎます。
頭皮の血行を促進し、抜け毛を防ぎます。
根元から髪を太く長く育てます。
髪が細くなり始めた人に。医薬部外品。

●新品・未開封


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商品の説明

【花王】サクセス バイタルチャージ薬用育毛剤 ２００ｍｌ ×３個セット 200ミリリットル (x 3)
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