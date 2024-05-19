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goa トレンチコート 今の時期に！！
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商品の詳細
迷彩柄の珍しいコートです
襟部分に針金が入っているので襟の形を変えることができます！
丈92cm肩幅43cm身幅42cm
165cm身長で膝上位の丈
変わった柄でカッコイイですよ٩(ˊᗜˋ*)و
是非！！
他にも出品しているのでご覧下さい(´▽`)ﾉ
商品の説明
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