goa トレンチコート 今の時期に！！

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商品の詳細

プロフィールをお読みください…☆

迷彩柄の珍しいコートです
襟部分に針金が入っているので襟の形を変えることができます！

丈92cm肩幅43cm身幅42cm

165cm身長で膝上位の丈
変わった柄でカッコイイですよ٩(ˊᗜˋ*)و
是非！！

他にも出品しているのでご覧下さい(´▽`)ﾉ




商品の説明

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